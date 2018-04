Millega võlub Ida-Virumaa kinnisvaraturg?

Kinnisvaraarenduse konverents 2018 Teet Kuusmik esineb kinnisvaraarenduse konverentsil, mis toimub 18. aprillil. Uuri lähemalt ja pane end konverentsile kirja siin.

Maatulundusmaaga seotud tehingute arv on Ida-Virumaal üks madalamaid Eestis. Peamiste põhjustena võib välja tuua kaks: põlevkivi kaevandamise tõttu on palju maad karjääride all, lisaks on maakonnas palju soiseid alasid, mis on võetud looduskaitse alla.

Ida-Virumaa on tööstusliku taustaga maakond. Seetõttu on maakonnale iseloomulik keskmisest suurem äri- ja tootmismaa tehingute arv.

Hoonestamata tootmismaaga tehti 2017. aastal Ida-Virumaast tehinguid rohkem vaid Harjumaal. Seejuures oli Tallinnas tehtud tehingute arv väiksem kui Ida-Virumaal kokku.

Tähelepanuväärne on, et 2017. aastal tehti kõrgeima maksumusega kinnisvaratehing hoonestatud ärimaaga just Ida-Virumaal, Narvas.

Milliste suuremate riskidega peab investor ja kinnisvaraarendaja Ida-Virumaal arvestama? Kinnisvaraarendusprojektide peamiseks väljakutseks on Ida-Virumaal, nagu ka teistes piirkondades väljaspool Tallinna ja Tartut, projektide finantseerimine pankade abiga. Peamine takistus on madalad turuhinnad. Eriti puudutab see elamuarenduprojekte.

Kuidas soovitate neid riske maandada? Projektide hea ettevalmistus, nutika raha kaasamine turult ning erasektorist. Tootmiskinnisvara projektide realiseerimine on mõistlik tööstusparkides, kus planeerimisprotsess on juba tehtud ja taristu rajatud.

Pikemalt loe teemaveebist kinnisvarauudised.ee.