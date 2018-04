Saksamaa tööstustoodang pidurdus

Ainult tellijale

Saksamaa tööstustoodang tegi veebruaris mitme aasta suurima pidurdumise, meeleoludele mõjub rõhuvalt globaalse protektsionismi ähvardus.

Saksamaa kaubanduskoda hoiatas, et USA ja Hiina jõudu koguv kaubandustüli võib kahjustada globaalmajanduse käekäiku ning vähendada nõudlust Saksamaa ettevõtete teenuste ja kaupade järele. Näiteks autotootjad BMW ja Daimler on jätkuva surve all viia sportautode tootmine USAst ära, kirjutab Reuters.

Commerzbanki analüütik Ralph Solveen ütles Financial Timesile, et tootmise aeglustumine veebruaris tähendab, et pärast mitut kvartalit kiires tempos tõusnud näitajate puhul on tänavu esimeses kvartalis parimal juhul oodata tillukest tõusu. Tema esialgsetel hinnangutel võis Saksamaa majandus esimeses kvartalis tõusta 0,5 protsenti eelmise kvartaliga võrreldes, sellal kui eelmisel aastal oli kvartalipõhine kasv vahemikus 0,6–0,9 protsenti.