Hommikuprogramm uurib, kuidas reguleerida dividendide ja palga maksmist

7.00-10.00 hommikuprogrammis tuleb juttu, kuidas reguleerida dividendide ja palga maksmist. Maksuameti avaldatud juhend ettevõtte omanikest juhatuse liikmetele töötasu maksmise kohta on tekitanud debati, kas seda teemat saab lahendada maksuhalduri juhendiga või peaks sekkuma seaduseandja ja ütlema, kuidas asja lahendada. Esmaspäeval arutlevad sel teemal Äripäeva raadio hommikuprogrammis advokaadibüroo Cobalt partner Egon Talur ning riigikogu rahanduskomisjoni liige, kunagine maksuameti peadirektor Aivar Sõerd.

Lisaks neile on hommikuprogrammi külaline eduka võlakirjaemissiooni teinud Mainor Ülemiste juht Margus Nõlvak, kes räägib, miks nad kasutavad saadud raha Ülemiste linnakusse esimese kortermaja ehituse finantseerimiseks, ning vastab küsimusele, millal Mainor Ülemiste plaanib aktsiatega tulla Tallinna börsile?

Veel võetakse hommikuprogrammis vaatluse alla järjekordne riigi ebaõnnestunud IT-arendus, mis ähvardab Eesti riiki euroabiraha tagasimaksmise nõudega, ning antakse ülevaade algava nädala olulistest finantsuudistest, mida investeerimishuvilised ei tohi maha magada.

Stuudios on Aivar Hundimägi ja Kadri Põlendik.

Teised saated.

11.00-12.00 "Äripäev eetris". Lõppenud nädala kuumemate teemade üle arutlevad Viivika Rõuk ja Meelis Mandel.

13.00-14.00 "Maksu- ja tolliamet annab nõu". Möödunud nädalal avalikustas maksu- ja tolliamet, et on võtnud fookusesse kaks ettevõtlust puudutavat teemat. Alustatakse nende ettevõtte osanike kontrollimist, kes võtavad dividenditulu, aga ei teeni palgatulu, ning samuti on alustatud pahatahtlike suurvõlgnike vastu pankrotimenetlusi eesmärgiga seada neile ärikeeld. Nende kahe teemaga algatatud tegevusi ja eesmärke selgitavad saates „Maksu- ja tolliamet annab nõu“ maksuameti otseste ja kaudsete maksude talituse juhataja Tiina Normak, maksuauditi osakonna juhataja asetäitja Eilike Pruul ja erimenetluse valdkonnajuht Airi Jansen-Uueda. Saatejuht on Aivar Hundimägi.

15.00-16.00 "Lavajutud". Veebruaris toimus „Äripäeva kinnisvarakonverents 2018“. Pakume teile kuulamiseks arutelu teemal „Rekonstrueerimise ja hoone ülalpidamiskulude mõju tehingu hinnale. Erinevused elukondlikul ja ärikinnisvara turul“. Osalevad Tõnu Toompark (Adauri kinnisvaraanalüütik), Kristi Djomin (Uus Maa Kinnisvarabüroo elamispindade tegevjuht), Andres Teder (Pindi Kinnisvara / ERI Kinnisvara kutseline hindaja) ja Janek Hintsov (Done Halduse tegevjuht).