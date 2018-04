Eestil sai Soome liiklushuligaanidest kõrini

Eesti on tüdinenud soomlastest, kes kiiruskaamerate peale vilistavad, ja on otsustanud hakata neilt trahve välja nõudma.

Eestlaste Soomes maksmata jäetud trahvid on Soomes kõneks olnud, aga tegelikkuses on soomlaste Eestis maksmata jäetud trahve rohkem. Eestlased jätavad Soomes maksmata lõpuks vaid veerandi väljakirjutatud trahvidest.

Teiselt poolt aga pole Eesti isegi üritanud maksmata jäetud trahvisummasid Soomest kätte saada. Nüüd tuleb sellesse aga muutus.

Üha enam liigub Eesti teedel välismaiseid autosid ja üha enam kirjutatakse neile ka trahve välja. Trahvisaajate eesotsas on soomlased, keda meie maanteedel ka kõige rohkem liigub. Alkoholiralli suundumine Lätti läbi Eesti lisab liiklust meie teedele.

Soomlaste järel on maksmata trahvide tabelis poolakad, kelle trahvidest ligi 90 protsenti jääb maksmata.

Eesti saamatust pahatahtlike välismaiste trahvisaajate käest raha väljanõudmisel kasutatakse julmalt ära. Soomeski jagatakse interneti jutuportaalides nõuandeid, kuidas Eestis trahvi maksmist vältida. See on lihtne: pole vaja midagi teha.

Juht võib paaripäevase Eestis käigu jooksul korduvalt kiiruskaameratele vahele jääda ja siis rahulikult Soome tagasi sõita.

Nüüd on Iltalehti teatel aga Eesti politseis vastu võetud põhimõtteline otsus, et vähemalt osa välismaalaste kiiruseületamise trahve nõutakse välja. Eesti politsei saadab vähemalt n-ö suuremad trahvid justiitsministeeriumi kaudu välismaale väljanõudmiseks, aga veel pole otsustatud, kui suured on need „suuremad trahvid“, kas piir läheb 200 või 300 euro juurest?

Eesti justiitsministeeriumi teatel küsitakse välismaalt selliseid trahve, mille summa ületab 71 eurot ja mille aluseks on kohtu otsus. Soome saadab Eesti justiitsministeerium aastas väljanõudmiseks paarkümmend trahvi.