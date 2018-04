Riiast saab varsti rongiga Kiievisse

Ukraina taristuministeerium valmistub käiku laskma reisirongi liinil Kiiev–Minsk–Vilnius–Riia.

„Ukraina Raudtee on juba tellinud selleks Krjukovi vagunitehaselt 28 uut reisivagunit, mis hakkavad lähiajal kurseerima Kiievi ja Riia vahel,“ teatas Ukraina taristuministeeriumi aseminister Jurij Lavrenjuk, kelle sõnul hakkab pilet Kiievist Riiga maksma umbes 1855 grivnat ehk 59 eurot, vahendab logistikauudised.ee.

Ukraina taristuminister Volodõmõr Omeljan teatas juba mullu suvel, et tahab alustada reisirongiliiklust marsruudil Kiiev–Tallinn, mida saaks pikendada tulevikus kuurortlinna Odessani. Projekt olla saanud juba nimeks "5 pealinna rong" ja see ühendaks omavahel Kiievit, Minski, Vilniust, Riiat ja Tallinna.

Toona ei teadnud peale Omeljani enda veel keegi sellest projektist midagi ning isegi Ukraina Raudtee juhid kuulsid sellest esimest korda meediast. Aasta hiljem on siiski lootust, et asi lõpuks ka päriselt käiku läheb, ehkki viie pealinna rongist on saamas „4 pealinna rong". Tallinn on plaanist paraku välja jäänud.

Ukraina Raudtee on viimastel aastatel jõudsalt arenenud nii uute koosseisude loomisel kui uute liinide avamisel. Mullu suvel avati Intercity+ kiirrongiliin Lviv–Varna, pool aastat varem Kiiev–Lviv–Przemysl (Poola) jne. Kokku kavatseb ettevõte 2018. aastal investeerida raudtee remonti, koosseisude uuendamisse jm üle 270 miljoni euro.