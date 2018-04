Eesti Energia hakkas Rootsis elektrit müüma

Eesti Energia alustas elektrimüüki Rootsi majapidamistele ja ettevõtetele, teatas ettevõte.

Rootsi on Läti, Leedu, Poola, Soome ja Eesti kõrval kuues riik, kus ettevõte elektrit müüb. Uuel koduturul keskendub Eesti Energia ettevõtetele ja perekondadele.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter selgitas pressiteates, et Põhjamaade ja Baltikumi ühine elektriturg pakub võimalust tegutseda elektrimüüjana ka Rootsis, kus klientidel on Euroopa keskmisest kõrgem huvi uute teenusepakkujate vastu, kes pakuvad uusi ja innovaatilisemaid teenuseid. „Eesti on üks esimesi riike maailmas, mis digitaliseeris elektrinäitude lugemise ja vabastas nii inimesed igakuisest elektrinäitude teatamisest. See on üks näide, kuidas digitaliseerimine lihtsustab igapäevaelu ja elektrikasutust,“ ütles Sutter.