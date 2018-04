Euroopa Keskpank jättis intressid muutmata

Euroala rahapoliitikat arutanud Euroopa Keskpank (EKP) jättis põhilised intressimäärad ja võlakirjade ostuprogrammi endisele tasemele.

See tähendab, et keskpanga pakutavate refinantseerimisoperatsioonide intressimäär on nullis, laenamise püsivõimaluse intressimäär 0,25 ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäär –0,40 protsenti, teatas keskpank. Nõukogu eeldab, et EKP baasintressimäärad püsivad praegusel tasemel pikema aja vältel ja tunduvalt kauem, kui tehakse netovaraoste.

Ka võlakirjade ostuprogrammiga jätkatakse EKP nõukogu otsuse järgi senisel tasemel 30 miljardi eurot kuus kuni varem välja kuulutatud tähtajani 2018. aasta septembri lõpus, mida võib vajaduse korral ka pikendada nii kaua, kuni inflatsiooni areng on EKP nõukogu hinnangul püsivalt kohandunud ja kooskõlas nõukogu inflatsioonieesmärgiga.