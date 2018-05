Hommikuprogrammis relvad ja Apple

01. mai 2018, 16:30

Kolmapäeval tuleb Äripäeva raadio hommikuprogrammis juttu relvadest ja rahast ning Apple'i tulemustest.

Relvaseaduse muudatusest, millega Eesti kaitsetööstusettevõtjad saavad õiguse toota ja käidelda relvi, räägib kaitsetööstuse liidu juht Ingvar Pärnamäe. Teemaks, kuidas need mõjutavad Eesti kaitsetööstust. Samuti tuleb juttu eelmisel õhtul oma värsked majandustulemused avaldanud Apple'ist ja paljust muust.

Stuudios on Meelis Mandel ja Kadri Põlendik.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 „Triniti eetris“. Fookuses on põllumajandus. Mida näitavad viimasel ajal toimunud ostu-müügitehingud, kes on need, kes tahavad põllumaad osta ja millega tehingu tegemisel arvestada, sellest räägib Triniti advokaat Siim Maripuu. Muutustest piimaturul ja uue piimatööstuse sünnist räägib Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liidu juhatuse liige Raul Soodla. Saadet juhib Kadri Põlendik.

13.00-14.00 "Ärikliendid roolis“. Millest koosneb autopargi kogukulu ja kuidas selle pealt kokku hoida? Autopargi kogukulu ehk moodsa nimega TCO (total cost of ownership) koosneb üheksast alamkulust, millest igaüks mõjutab enamal või vähemal määral ettevõtte rahakotti. Võtame saates kõik need üheksa kululiiki pulkadeks lahti ning jagame asjatundjate soovitusi, mida ühe või teise puhul arvesse võtta. Saates on külas Marko Rebane Ecofleet Eestist, Maario Orgla SKO Motorsist ning Risto Ojassaar ALD Automotive Eestist. Saatejuht on Tõnu Tramm.

15.00-16.00 „Fookuses“. Uurime, kuidas edukalt avalikkuse ees esineda. Külas on 27 aastat Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Kõrgema Lavakunstikooli dotsendina töötanud ja Eesti parimaks meesnäitlejaks valitud Martin Veinmann, kes annab Äripäeva Akadeemias koolitust: „Kuidas muuta oma kõne veenvaks ja meeldejäävaks?“ Saatejuht on Liis Amor.