Ida-Viru jäi tõotatud miljonitest ilma

Äripäev 01. mai 2018, 16:45

Kuigi peaminister Jüri Ratas on rääkinud, et riigi eelarvestrateegia arutelu käigus leiti Ida-Viru programmi jaoks lisaraha, tähendab see tegelikult arvestatust üle poole võrra vähem raha, kirjutas Põhjarannik.

Lisaraha leiti küll, ja see 1,1 miljonit eurot tuleb Euroopa Liidust, kuid valitsus ise panustab lubatud 12 miljoni asemel vaid 1,8, selgitas Põhjarannik. Rahandusministeeriumi kodulehel Ida-Viru programmi rahastamise ja elluviimise tabelis on kirjas, et 2018. aastal on programmi eelarveks kavandatud 3,8 ja 2019. aastal 12 miljonit eurot. Tegelikult tuleb Ida-Viru programmi kogumahuks 2019. aastal 4,95 miljonit eurot. Sama summa on arvestatud ka järgnevaks kolmeks aastaks, lisab väljaanne.