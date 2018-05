Tagasi astuma sunnitud Aab saab ligi 30 000 eurot hüvitist

Alkoholi jääknähtudega autoroolist tabatud endist riigihalduse ministrit Jaak Aabi ootab ees pea 29 000 euro suurune lahkumishüvitis, kirjutab Delfi.

Aabil on õigus saada hüvitist kuue kuu ametipalga ulatuses (Aabi põhipalk oli 4552,6 eurot - toim), millele lisandub puhkusetasu kompensatsioon 1514,75 eurot. Aab saab ametist lahkudes ligikaudu 29 000 eurot. Delfi küsimusele, kas ta võtab lahkumishüvitise vastu ütles Aab, et keeldumise varianti ei ole. "Sellist võimalust, et lahkumishüvitist vastu ei võta, ei olegi," möönis ta.

Riigihalduse ministri kohalt tagasi astunud Aab jäi märtsikuus autot juhtides jääknähtudega politseile vahele ja otsustas end ametist tagandada.