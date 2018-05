Hommikuprogramm: milline on edukas IT-juht?

Esmaspäeval on viimane päev aasta mõjukaima IT-juhi kandidaatide esitamiseks. Möödunud aastal pälvis selle tiitli Eesti Energia IT-juht Agnes Roos, kes on esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammi üheks külaliseks.

Colliers International, MRICS partneri Margus Tinnoga teeme hommikuprogrammis juttu ärikinnisvaraturu hetkeseisust ning lähiaja suundumustest.

Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanik Eliisa Matsalu räägib siseminister Andres Anvelti soovist hakata karmimalt karistama ebaseadusliku võõrtööjõu kasutajaid.

Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang teeb esmaspäevases hommikuprogrammis eelvaate algava nädala olulisematele börsiuudistele ning kokkuvõtte reedel avaldatud USA tööturu raportist ja nädalavahetusel toimunud staarinvestor Warren Buffetti ettevõtte Berkshire Hathaway aktsionäride koosolekust.

Esmaspäeval teevad Äripäeva raadio hommikuprogrammi Aivar Hundimägi ja Liis Amor.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 „Äripäev eetris“. Kas Eesti peaks Läti eeskujul riigifirmasid hoogtöö korras erastama hakkama, mida arvata värskelt avalikuks tulnud ametnike palgaandmetest, kas väikeomanikel on lahingus Olympicu pärast mingitki võidulootust, miks arendajad ehituslubadega kavaldavad, miks Nortali juht Priit Alamäe endale uue erakonna teeb, kuhu Buffett raha paneb ja mida tema värskest kõnest õppida on. Saadet juhivad Märt Belkin ja Kristjan Pruul.

13.00-14.00 „Maksu- ja tolliamet annab nõu“. Kevad ning soojemad ilmad toovad kaasa kõikvõimalikke messe, laatasid, festivale ning muid väliüritusi. Väliürituste loomulik osa on ka kaubandus, mistõttu peatume seekordses saates „Maksu- ja Tolliamet annab nõu“ sellel, mida peab tegema selleks, et kodus tehtud õlle, siidri või veini müük laadal oleks seaduslik. Samuti peatume saate teises pooles põgusalt sellel, et aprillist alates võib müüa e-sigarettide vedelikke vaid aktsiisimärgiga ehk kuidas see käima on läinud. Saate külaline on EMTA aktsiisi talituse juhataja Kai-Liis Nõlvak, saatejuht on Priit Pokk.

15.00-16.00 „Lavajutud“. Eesti Kinnisvarafirmade Liit korraldas koostöös Swedbankiga aprillis konverentsi „Kuhu liigub Eesti kinnisvaraturg?“ Pakume kuulamiseks ettekannet „Eesti kinnisvarasektori tervis pankuri pilgu läbi,“ kus kõneleb Urmas Simson, Swedbanki krediidiportfelli valdkonnajuht.