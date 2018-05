55+ töötajate klass kasvab Soomes kiiresti

Soomes kasvas töötamise määr kõigis vanuserühmades, kõige kiirem on kasv olnud üle 55 aasta vanuste inimeste seas, kirjutab Yle uudisteportaal.

Veel aasta tagasi ei uskunud keegi, et valitsuse tööjõus osalemise eesmärk võiks täis saada, kahtlusi oli isegi tööhõive- ja majandusministeeriumis, märkis ministeeriumi nõunik Johanna Alatalo.

„Viimase 4-5 kuuga on tööjõus osalemine tõeliselt võimsalt kasvanud,“ tõdes ta.

Töökohti on jagunud kõikidele, sest majanduskasv on laiapõhjaline ega ole keskendunud vaid mõnele tegevusharule, ütles Alatalo.

Siiski tuleb esile üks rühm, kus töötamise määr on eriti kiiresti suurenenud – see on vanusegrupp 55aastased ja vanemad.

Aastaga 2015 võrreldes on nende töötamise määr kasvanud 6 protsenti ehk ametis 36 000 selle vanuserühma inimest rohkem.

Vanem eagrupp on varasemast paremini koolitatud ja tervem, mis avaldub pikema töötamise ajana. Ka Rootsis on toimunud samasugune muutus.