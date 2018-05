Euroopa soovib Iraani sanktsioonidele erandit

Ainult tellijale

Euroopa Liidu riigijuhid ütlesid kolmapäeval, et soovivad USAlt Iraanile kehtestatavatest sanktsioonidest erandit, kirjutab Financial Times.

Prantsusmaa esindajad ütlesid, et soovivad 3-6 kuu pikkust armuaega, et oleks võimalik Iraanis tegutsevatele Euroopa ettevõtetele leida väljapääs. EL on üldiselt seisukohal, et tuumalepe Iraaniga kehtib ning Teheran peab samuti seda lepet järgima, kuid selleks peavad Euroopa ettevõtted nagu Total, Airbus ja Sanofi jätkama Teheranis lepingute sõlmimist selle asemel, et USA sanktsioonide hirmus sealt lahkuda.

Iraani ajatolla Ali Khamenei ütles, et Iraan hoiab leppe tingimustest kinni ainult juhul, kui Prantsusmaa, Inglismaa ja Suurbritannia pakuvad piisavaid garantiisid. Muidu ei ole tuumalepe Iraani jaoks enam loogiline.