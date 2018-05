Kuidas kasutada nutikalt maksusoodustusi Äripäev 10. mai 2018, 13:45 maksud https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180510/NEWS/180519969/AR/0/AR-180519969.jpg

Riik on kehtestanud maksusoodustused, et motiveerida tööandjaid palkama vähenenud töövõimega inimesi. Kaubandus-tööstuskoda võtab lühidalt need hüved kokku.

Sotsiaalmaksu soodustuse saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused: tööandja on äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja; töötajal on osaline või puuduv töövõime või vähemalt 40protsendiline püsiv töövõimetus; töötaja töötab tööandja juures töölepingu alusel. Töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel tasu saava vähenenud töövõimega isiku eest riik sotsiaalmaksu ei maksa. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 2018. aastal on 470 eurot, s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on tööandja jaoks 155,10 eurot kuus. Tööandja maksab vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu palga osalt, mis ületab kuumäära. Kui töötaja tegelik palk on kuumäärast väiksem (nt inimene töötab osaajaga), maksab riik tema eest sotsiaalmaksu ikkagi arvestatuna kuumääralt.