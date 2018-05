Gemalto ID-kaardi turvaveas enda süüd ei näe

Ainult tellijale

Priit Pokk 18. mai 2018, 14:55

ID-kaartide tootja Gemalto ei nõustu PPA ja RIA kriitikaga, et nemad on süüdi sertifikaatide turvariski tekkimises.

Eile teatas Riigi Infosüsteemide Amet , et Eestis on kasutusel pea 12 500 turvanõuetele mittevastavat ID-kaarti, mille sertifikaadid tunnistatakse alates 1. juunist kehtetuks.

„Gemalto on täitnud ID-kaardi lepingut ja selles kokkulepitud kohustusi nõuetekohaselt,“ ütles Gemalto avaliku sektori äriüksuse kommunikatsioonijuht Eric Billiaert.

„Tehtud avaldused on Gemaltole üllatus. Meile ei ole esitatud ühtegi analüüsi ega muid tõendeid, et lepingu alusel tarnitud dokumendid või teostatud isikustamisprotsess ei oleks olnud kooskõlas lepingus sätestatud nõuetega,“ lisas Billiaert. „Sellele vaatama uurib Gemalto hoolega PPA esitatud väidet ning kavatseb teha põhjaliku analüüsi, niipea kui uurimisraport on meile edastatud.“

PPA märkis eile, et esitasid ID-kaardi tootjale nõude rikkumise kohta, kuna kaarditootja on rikkunud olulisemat turvanõuet ja genereerinud võtmeid väljaspool kiipi. "Meie partnerid Tartu Ülikoolist ja Cyberneticast on selle võimaluse äsja valminud analüüsiga ära tõestanud," lausus PPA dokumendiekspert Kaija Kirch.

Ööpäeva jooksul on ligi 1300 inimest teavitanud PPA-d sooviga saada garantiikorras uus ID-kaart.