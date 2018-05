Vallikivi: Tallinna Sadamal üllatavalt mõistlik hind

Ainult tellijale

Täna avalikustatud Tallinna Sadama märkimishind on üllatavalt mõistlik, leiab investor Alo Vallikivi.

„Väikeinvestorile määratud ülemine äär on selline, mis on huvipakkuv ja pakub ilmselt ka järelturul tõusuvõimalust,“ sõnas Vallikivi.

Endine LHV panga maaklertegevuse juht ja praeguseks finantsvaba investor Alo Vallikivi arvab, et täna avalikustatud Tallinna Sadama märkimishind on üllatavalt mõistlik. „Mõnes mõttes oleks oodanud natuke kõrgemat hinda. Aktsia hinna määramine on paras kunst, sest liiga kõrge hinna määramisega oleks võinud see läbi kukkuda,“ tõdes Vallikivi.

Ise aktsia märkimise kohta arvas Vallikivi, et ta ise lükkab konkreetse otsuse märkimisperioodi lõpupoole, kuid praegu on tema eelhäälestus positiivne. „Kindlasti esimestel päevadel pole mõtet märkida, sest maailmamajanduses, maailma ja Eesti aktsiaturgudel võib kõike toimuda selle ajaga,“ arvas ta.

Üldiselt arvas Vallikivi, et Tallina Sadama börsile tulemine aktiveerib Tallinna börsi. „Tundub, et see on ühe aktiivse aktsia asendamine teisega,“ viitas Vallikivi, et börsilt lahkuva Olympic Entertainment Groupi aktsia asendumisele Tallinna Sadama omaga.

„Ma eeldan, et Tallinna Sadamast võiks saada isegi huvipakkuvam ja rahvusvahelisele investoritele ka huvitavam aktsia, kui oli Olympic Entertainment Groupi aktsia,“ arvas Vallikivi.