Pärnits avaldas, millised kuulsad ketid võiks Eestisse tulla

Ülemiste Keskuse juht Guido Pärnits ütles, et Eesti turg ootab kindlasti IKEA kauplust, aga sarnaseid väga oodatud kette on veel. Kahjuks pole kõik siia tulekust huvitatud.

„Primark on müstiline jaekett, kes suudab väga odavalt tooteid müüa, aga nad ei ole siinsest turust hetkel huvitatud,“ tunnistas Pärnits.

Tema sõnul on turule tuleku variante kaalunud näiteks spordikaupade kett Decathlon ja elektroonikapood Giganti. „Meil on omal nendes kaubagruppides väga tugevad tegijad ees, ja see ei ole alati nii, et uus tulija suudab endale turul positsiooni välja võidelda,“ nentis ta.

Paljud kauaoodatud ketid toimivad siis, kui ostjaid on väga palju, sellele kriteeriumile tema sõnul praegu Balti linnad ei vasta. „Vaatamata sellele, et ka siin osatakse ehitada ilusaid ja uhkeid keskusi, ei ole just liialt palju uusi ja põnevaid kontseptsioone, kes siia turule praegu tahavad tulla,“ ütles Ülemiste keskuse juht.