Tootsi tuulepargi toetuste üle otsustab Elering

Mitu aastat toetusskeemide üle arutamist, pikk keskustelu Euroopa Komisjoniga, kuid ikkagi jääb Eesti Energia plaanitava tuulepargi võimalus saada vana ja toekama skeemi järgi 12 aastat taastuvenergiatoetusi Eleringi otsustada.

Tootsi jääks ainsana toetuste katla juurde

Tootsi pargi koguvõimsus ulatuks 138 megavatini ja toetust saaks see 12 aastat ajal, mil peaks käivituma uus, vähempakkumistel põhinev taastuvenergia toetuste süsteem, kus riigi välja hõigatud võimsuse ulatuses saavad toetustele kandideerida erinevad taastuvenergia tootjad.

Ainult et Tootsi tuulepargi sellise käivitumise korral jääks vähempakkumisele täpselt uue tuulepargi toodetu võrra vähem võimsust, millele kandideerida. Samal ajal kui teiste tuuleparkide 12aastane periood on läbi saanud, võivad Tootsi tuulikud veel kaua taastuvenergia toetusi saada.

Euroopa Komisjoni hinnangul peaks Eesti omapäi hakkama saama otsusega, kas Tootsi park on olemasolev tootja, kuid märkis, et energia ja keskkonnaalase riigiabi juhistest võib välja lugeda, et olemasoleva tootja kriteeriumite hulka peaksid kuuluma nii maaomand kui ka ehitusluba ning otsuse langetamisel tuleks seda arvesse võtta.

Seda, kas taastuvenergia tootja seadmed mahuvad teisipäeval riigikogus teisele lugemisele jõudnud elektrituru seaduse muudatuste järgi “olemasoleva tootja” kategooriasse, jääb riigikogu majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri selgituse järgi kontrollima Elering AS. “See puudutab ka n-ö Tootsi tuulepargi juhtumit. Seejuures peab Elering andma hinnangu tootja staatuse kohta 90 päeva jooksul alates sellekohase taotluse esitamisest,” kommenteeris Sester.

Elering rõhutab, et esialgu on tegemist veel eelnõuga. “See, kui täpselt „olemasoleva tootja“ vastavuse kontroll seadusesse kirja saab, pole praegu selge. Õige on see, et riigiabi otsuse järgi hindab tootja vastavust see asutus, kes tegeleb toetuse maksmisega. Antud juhul on hindajaks ja toetuse maksjaks Elering. Konkreetset taastuvenergia toetuse taotlust saab Elering hinnata siis, kui see esitatakse koos kõigi vajalike dokumentidega,” ütles Eleringi avalike suhete juht Ain Köster.

"Riik soosib omasid"

Need, kes loodavad teistele tootjatele võimalikult suurt vähempakkumiste mahtu, selle üle ei rõõmusta. “Riigiabi otsuse rakendamine eeldanuks õigusselgust, ent seda kahjuks antud eelnõu ei paku,” jääb kriitiliseks Taastuvenergia Koja Rene Tammist, kelle sõnul on Euroopa Komisjoni suunist tõlgendatud Eesti Energiale soosivalt.