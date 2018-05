Villig: see kõik on alles algus

Ainult tellijale

Taxify juht ja asutaja Markus Villig võiks ilmselt soovi korral hulga miljoneid taskusse panna ja finantsvabadust nautida, kuid ei soovi. "See kõik on alles algus. Meie kõigi ambitsioon on veel kümneid kordi suurem kui see, mis on praegu," ütles Villig hommikul Äripäeva raadios.

Tema sõnul on ka isesõitvad autod kindlasti lähedal. „Sel aastal toimuvad Ameerikas juba esimesed testid mitmes linnas, kus saab tellida endale robottaksot. Millal see Euroopasse jõuab, on hetkel raske täpselt öelda, aga eeldame, et see toimub järgmise kolme-nelja aasta jooksul,“ ütles ta.

Täna hommikul kell 7 teatas Eesti idufirma Taxify , et on kaasanud investeeringutena 175 miljonit dollarit ning tõstnud oma hinnangulise turuväärtuse üle 1 miljardi dollari. Taxify juht Markus Villig ütles, et ükssarvikuks kasvamine on Eesti ettevõtte jaoks oluline verstapost. Tema sõnul on investeering tähtis ka Daimlerile. „Nad usuvad, et järgmise 20 aasta jooksul nad ei müü enam oma autosid nii palju otse inimestele, vaid pigem platvormidele nagu Taxify, kust inimesed tellivad omale transporti. Nad ei taha sellest tulevikust ilma jääda,“ rääkis Villig.

Äripäev ja Taxify tegutsevad samas majas. Näeme sinu inimesi ja ma ei jaksa ära imestada, kui palju on säravate silmadega, erinevate nahavärvidega entusiastlikke noori, iga päev jälle uued näod, ja kõnest on kuulda, et otsivad ideid, lahendusi. Kuidas sellise väga kiiresti kasvava ettevõtte manageerimine iga päev välja näeb?

See töö vastab päris palju sellele, milline ettevõte ise on: kõik muutub väga kiirelt, alati peab vaatama, mis toimub paari aasta pärast, vähem saab tegeleda sellega, mis on toimunud varem. Kui vaatame Taxify arengut viie aasta jooksul, siis alustasime taksofirmadega, järgmiseks keskendusime taksojuhtidele ja tulevik on sellel, et tegeleme väga erinevate muude transpordilahendustega alates mootorratastest Aafrikas ja tulevikus näiteks minibussidega, kuhu saab mitu inimest sisse panna. See on väga kiires muutumises.

Ilmselt teenisite investorite soosingu ära sellega, et suutsite eelmisel aastal meeletu kiirusega kasvada. Isegi meedia ei jaksa korralikult sammu pidada sellel, mitmes riigis ja linnas te tegelete.

26 riigis ja ligi 50 linnas, aga see linnade arv muutub igal nädalal.

Ise tead täpselt, jaksad kokku lugeda?

Praeguse seisuga ma ei tea, mitmes me täna oleme. Eelmine nädal tean, et oli umbes 50.

Teil on üle maailma 25 kontorit. Kuidas on võimalik seda juhtida? Pööraselt kiire arengufaas, iga päev uued ideed, uued probleemid, mida lahendada…

Kõige olulisem on valida, mis on need otsused, mida sa ise teed ja millised need, mida sa ei tee. Oleme andnud hästi palju vabadust kohalikele linna tiimidele, kuna nemad tunnevad olusid kõige paremini. Oleme hästi palju otsustamisõigust laiali jaganud selle 26 riigi vahel, meie anname neile Tallinnast juhised, mis on kõige parem asi, mida soovitame teha, aga neil on vaba voli seda muuta ja kohendada oma turu järgi. See on aidanud meil kiiresti edasi liikuda.

Teil on Tallinnas üle 200 töötaja ja on kokku arvutatud, et teie olete Eesti kõige rohkem sotsiaalmaksu maksev start-up – annate lisaks globaalsele panusele ka otsest rahalist kasu Eesti riigile. Kui palju on teil kahe aasta pärast Tallinna kontoris inimesi?

Ma loodan, et aasta-kahe pärast vähemalt kaks korda rohkem kui praegu. Alustasime ka Tartu kontoriga.

Kuhu see investeeringuna saadud 175 miljonit dollarit nüüd läheb? Et nende kahe aasta pärast, kas kasvate samas tempos edasi?

Usun küll, meie eesmärk on ainuüksi järgmise kuue kuuga rohkem kui kahekordistada praegused numbrid. Sealt edasi on juba keerulisem ennustada, kui palju täpselt kasvame, aga kindlasti lisandub meile kümneid linnu üle Euroopa ja Aafrika. See ongi üks peamine osa, kuhu investeeringut kasutame.

Teine pool on tehnoloogia. Meie praeguse mahu juures muutub aina tähtsamaks see, et optimeeriksime erinevaid keerulisi probleeme alates sellest, kuidas ennustada, millal auto täpselt jõuab, milline auto üldse saata, mis on selle sõidu korrektne hinnastamine. Kõiki neid probleeme peame lahendama ja selle jaoks otsime insenere.

Taxify äri pole lihtne. Meenutame „Angry Birdsi“ mängu loonud Soome idufirmat Rovio: said oma äpi valmis ja jäid rahulikult vaatama, kui palju seda ostetakse. Aga teie olete üle maailma sees, eri riikides on eri seadused, streigid toimuvad, taksojuhtidega tuleb tegeleda, meeletu konkurents. Mis on teie konkurentsieelis? Miks te arvate, et suudate nii võimsalt läbi lüüa ja kasvada selles maailmas?

Siin on paar asja. Eestlaslik nutikus: kuidas teha asju võimalikult efektiivselt ja väikese tiimiga. Meil on praegu 500 inimest, mis Eesti mõttes tundub palju, aga kui võrdleme konkurentidega, siis seda on kümneid kordi vähem. See on üks koht, mis võimaldab meil pakkuda klientidele paremaid hindu – meie üldine kulubaas on madalam, oleme suutnud rohkem automatiseerida, nutikamaid lahendusi leida. See on üks põhjus, oleme lihtsalt efektiivsem.

Teine pool on erinev strateegia. Enamikul turgudel maailmas oleme suutnud hoida oma komisjonitasud palju madalamad, kui need on konkurentidel. Vaadates juhi seisukohast, siis tihti maksab juht meile ligi poole vähem komisjoni kui näiteks Uberile.

Kui me eile seda intervjuud kokku leppisime, nägin sinu kalendrit. Sul oli alates kella seitsmest hommikul kõik täis tipitud, ainult need kümme minutit selle intervjuu jaoks olid vabad. Sul on tohutu töötempo peal. Minu viimane küsimus olekski: mis sa enam rabeled, võta need 10 miljonit välja, mine firma nõukogusse, hakka teleskoobiga tähti vaatama, finantsvabadus on käes. Mis sind kannustab niimoodi meeletult töötama iga päev?

Kogu meie tiimi jaoks on see kõik alles algus. Oleme alles nii väikese mõju omanud sellest, mida tulevikus näeme, et Taxify võiks tähendada linnade jaoks ja kui palju me inimeste elu paremaks teeme. Meie kõigi ambitsioon on veel kümneid kordi suurem kui see, mis on praegu. Peame suutma teha asju väga hästi ja mõtlema, kuidas tulevikus oleme veel kümme korda suuremad.