Rahandusministeerim: optimism majanduses on taandunud

Äripäev 31. mai 2018, 14:13

Optimism majanduses on taandunud ja Eestis on seda selgelt näha eelkõige ehituses, ütles rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Madis Aben.

Majandusolud on meie regioonis ja Euroopa Liidus laiemalt paranenud juba üle kahe aasta ja jõudnud ajalooliselt kõrgele tasemele. Kõrgpunkt jäi siiski aastavahetusse ja viimastel kuudel on meie lähiriikides ettevõtjate ja tarbijate kindlustunne veidi langenud, kirjutas Aben.

Eestis avaldus optimismi taandumine tema sõnul selgelt eelkõige ehituses, kuid nõrgenenud on konjunktuur ka tööstuses ja kaubanduses. Kui teeninduses tööjõu puuduse probleem süvenes jätkuvalt, siis ehituses ja tööstuses olukord enam ei halvenenud. "Ehituses võib see viidata konjunktuuri tipu saavutamisele, kuna eelmisel aastal valitussektori poolt kiirendatud nõudluse kasv oli ajutine. Vaatamata suhteliselt headele majandusoludele on inimeste majanduskäitumine endiselt ettevaatlik," kirjutas Aben.

Majanduskonjunktuuri pikka aega kestnud paranemine esimeses kvartalis pöördus ning majanduskasv stabiliseerus aastases võrdluses 3,8 protsendi juures. Majanduskasv oli tasakaaluline – palgatulu kasvas samas tempos kogu majandusega. Investeeringute mullune kiire kasv pöördus siiski langusesse, kuid seda mõjutas kõrge võrdlusbaas aasta tagasi.