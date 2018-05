Uuring tõi ilmsiks Eesti ettevõtjate haavatuse kriisis

Äripäev 31. mai 2018, 10:24

Praegust majanduse head aega ei tohiks kasutamata jätta, sest kehvem aeg võib tulla varem, kui tahaksime, ütles Grant Thornton Balticu juhtiv partner Mati Nõmmiste. Uuringu tulemused aga näitavad, et Eesti ettevõtjad ei kasuta praegusi võimalusi ära.

Praegu on ettevõtjatel Nõmmiste sõnul viimane aeg investeeringuid teha, et majanduskasvu võimalusi maksimaalselt ära kasutada ja end kehvemateks aegadeks ette valmistada. "Kehvemad ajad tulevad kindlasti ning võib-olla juba varem, kui tahaksime," ütles ta.

Ta ütles, et tõenäoliselt jäävad intressimäärad veel praegu ülimadalale tasemele, kuid mõne aja pärast on oodata tõusu. "See tähendab, et just 2018. aasta võib olla maailma majanduses tippaeg. Sellest aga omakorda järeldub, et nii tänavu kui ka tuleval aastal on õige aeg investeeringuid teha," selgitas ta. Nõmmiste hinnangul on vajadusel on mõistlik selleks ka laenu võtta, sest nii soodsatel tingimustel rahapakkumine enam väga kaua ei kesta.

Eesti ettevõtjad investeerivad vähe