Eesti firma Soome omanik müüdi hiinlastele

Eestis tootmisautomaatika seadmeid konstrueeriva ja valmistava firma OÜ JOT Eesti Soome emafirma müüdi hiinlastele, kirjutab Kauppalehti.

Haloneni sõnul tuleb omanikuvahetus heal ajal, sest ettevõte on viimasel ajal uusi kliente ja tehnoloogiaid otsinud ja parandas just tulemust.

„Uus omanik avab meile Hiina turu täiesti uuel viisil. Hiinas on oluline omada suhteid ja kohalikul ettevõttel on lihtsam kohalikele müüa,“ rääkis Halonen. Praegusel hetkel on JOT Automationi klientideks peamiselt Euroopa ja Põhja Ameerika ettevõtted.

Hiinlaste suurim ost

Tehingu hinda ei avalikustata, väljaande Talouselämät hinnangul jääb see vahemikku 40–60 miljonit eurot. Kauppalehti teatel on tehing ilmselt üks suuremaid hiinlaste oste Soomes.

JOT Automation parandas eelmisel aastal tuntavalt oma majandustulemusi. Ettevõtte käive kasvas 76 miljoni euroni aasta varasemalt 35 miljonilt ja kasum oli 8,3 miljonit eurot varasema 12 miljoni euro suuruse miinuse asemel.

Ettevõtte Eestis asuva tütarfirma OÜ JOT Eesti käive oli 2016. aastal 1,7 miljonit eurot ja ettevõtte kasum oli 10 000 eurot. Aasta varem muutis JOT Eesti suunda, minnes tootmiselt üle disainiteenuste ja prototüüpide arendamisele. Seoses sellega kahanes mitu korda ettevõtte käive ja töötajate arv vähenes 41-lt 15-le.

Eelmise aasta parima palga maksjate TOPis oli OÜ JOT 91. kohal, ettevõtte keskmine palk ulatus 2894 euro juurde. Tabel kajastab 2016. aasta andmeid.

Nokia jättis augu järele

Ka Soome ettevõttes on toimunud suured muutused pärast seda, kui see kaotas seoses Nokia ja Motorola lahkumisega suure osa käibest. Nokia telefonitootmine müüdi Microsftile ja Motorola hiinlaste lenovole.

Haloneni sõnul on uus omanik öelnud, et JOT arendab tegevust edasi ja teeb seda just Soomes ja Eestis. Tema sõnul ei ole kavas töökohti Hiinasse kolida. „Selliseid 30 aastaga kogutud teadmisi ei saa äkki Hiinasse ümber kolida. See poleks ka ostjale kasulik,“ ütles Halonen. Ta möönab, et kaugemas tulevikus on uue omaniku soov siiski, et osa oskusteabest viiakse ka Hiinasse.

Ostja Suzhou Victory Precisioni tegevusala on peenmehaaniliste moodulite arendus, konstrueerimine, tootmine ja müük.

Haloneni sõnul avab ost uusi võimalusi ka Hiina firmale, kes on seni tegutsenud peamiselt Hiinas

Kaks aastat tagasi oli plaan müüa JOT Automation Hiina firmale Wuxi Lead, aga siis jäi kaup Hiina börsireeglite tõttu katki. JOT sai siis investeeringu USA Global Equipment Servicesist.