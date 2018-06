Milrem lõi Prantsuse kaitsetööstusega käed

Eesti mehitamata sõidukeid tootev Milrem Robotics on saanud koostöölepingu Prantsuse sõjatööstusega Nexter, millega koos hakatakse tootma iseliikuvatel platvormidel relvasüsteeme.

Koostöölepe allkirjastati Eurosatory messil, kus avalikustati ka ettevõtete esimene ühine toode – OPTIO-X20, mis põhineb Milrem Roboticsi THeMISel ning Nexteri 20mm raskekuulipildujat kandval kaugjuhitaval relvasüsteemil ARX20.

"Milrem Roboticsi jaoks on koostöö Nexteriga väga tähtis areng. See on hea näide ülepiirilisest koostööst Euroopas, mille käigus pannakse kokku kahe ettevõtte tugevused ning luuakse erakordseid lahingusüsteeme,“ sõnas Milrem Roboticsi juht Kuldar Väärsi teate vahendusel.