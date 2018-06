Saksamaa majanduskasv aeglustub

Äripäev 19. juuni 2018, 11:40

Saksamaa lipp https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180619/NEWS/180619667/AR/0/AR-180619667.jpg

Viimaseid kvartaleid vaadates on oodata, et Saksamaa majandus kasvab oodatust märgatavalt aeglasemini ning majandusinstituut Ifo on pidanud kasvuprognoosi radikaalselt vähendama.