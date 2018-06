Scandagra investeerib mahetootmisse 30 miljonit

Scandagra Groupile väljastatav laen kuulub EBRD rohelise majanduse ülemineku strateegia alla, mille eesmärk on teha 2020. aastani 40 protsenti oma investeeringutest rohemajandusse. See laen on panga esimene projekt, mis keskendub selle strateegia jätkusuutliku maakasutuse osale, mille eesmärk on vähendada väetiste, energia ja teiste ressursside kasutust.

Euroopa juhtivate põllumajandusühistute DLG (Taani) ja Lantmännen (Rootsi) ühisettevõttena asutatud Scandagra Group on üks suuremaid komplekssete põllumajanduslahenduste pakkujaid kõigis kolmes Balti riigis.

Eestis teenis Scandagra mullu 102 miljoni euro suuruse käibe juures 1,5 miljonit eurot kasumit. Põhivarasse investeeriti 800 000 eurot, olulisemate investeeringutena parendati vilja vastuvõttu, ladustamisvõimsusi ning juhtimisinfosüsteemi. Käivitus aasta varasem suurinvesteering uutesse elevaatoritesse ja kuivatitesse Näpil ja Viljandis.