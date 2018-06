TEA kirjastuse saneerimine ei õnnestunud

Priit Pokk 26. juuni 2018, 18:34

TEA Kirjastus kavatseb lähipäevil esitada pankrotiavalduse, kuna ei õnnestunud 2016. aastal alustatud saneerimiskava täita.

Saneerimise jätkumiseks ja maksejõuetuse vältimiseks esitatud saneerimiskavas prognoositi tänavu märtsist kuni detsembrini rahavooks (EBITDA) 276 000 eurot, samas märtsist kuni maini oli summa vaid natuke üle 1000 euro. Seetõttu märkisid Harju maakohtule tehtud taotluses TEA kirjastuse juhtkond ja saneerimisnõustaja, et hetkeseisuga pole varem paika pandud saneerimiskava täitmine reaalne.

Viimastel kuudel on kirjastuse müük ning seetõttu ka äritegevuse kasumlikkus jäänud oluliselt alla prognoositule, vastupidiselt on hüppeliselt tõusnud laovarud. Müügi langust põhjendatakse raamatumüügi turu üldise langusega. Lao prognoositust kiirem kasv tulenes aga peamiselt koolikaupadest, mille koolidele kättetoimetamine viibis ja teostati juunis, et enne koolide puhkuseperioodi laiali vedada. Selle alla jäi samuti raha kinni.

Mais esitas TEA kirjastus ka maksuvõla ajatamiseks uue taotluse, kuna maksuvõlg oli veebruari ja mai vahemikus märkimisväärselt tõusnud. Jooksev maksuvõlg tõusis viimaste kuudega rohkem kui 100 000 euro võrra. Maksu- ja tolliamet jättis taotluse rahuldamata.

Maakohtule esitatud taotluses lisatakse, et kirjastusel likviidsed rahalised vahendid puuduvad, mistõttu ei õnnestuks maksekohustusi õigeaegselt täita.