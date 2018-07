Trump: Saksamaa on Venemaa vang

USA president Donald Trump ütles täna NATO tippkohtumise eel, et Saksamaa on Venemaa vang, kuna maksab viimasele energia eest miljardeid dollareid.

„Saksamaa on Venemaa vang,“ ütles Trump kohtumisel NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga, vahendab CNN. „See on äärmiselt kohatu.“

Trump ütles, et USA peab Saksamaad „Venemaa vastu kaitsma“, hoolimata sellest, et Saksamaa maksab Venemaale energia eest miljardeid dollareid. „Ma arvan, et see on midagi, millele NATO peaks tähelepanu pöörama,“ ütles ta.

Stoltenberg jäi oma vastuses diplomaatiliseks ning väitis, et kuigi allianssi sees võivad osalised olla mingites küsimustes eriarvamusel, ollakse koos siiski tugevamad kui eraldi. Seepeale ei jätnud Trump aga oma jonni ning küsis, mil viisil saab NATO olla tugev, kui Saksamaa teeb Venemaad rikkamaks. „Saksamaa, nii nagu ma aru saan, on Venemaa vang,“ kordas Trump veel kord.