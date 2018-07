Läti tööturu stabiliseeriks 1500eurone palk

Peaaegu poolteist tuhat eurot - täpsemalt 1440 - peaks olema Lätis palganumber, et tööturg oleks stabiilne, leiavad Citadele panga eksperdid.

Läti majandusministeeriumi prognoosi kohaselt saavutavad meie lõunanaabrid sellise palgataseme 5-8 aasta pärast.

Panga eksperdid pakuvad aga välja, et teravat tööjõupuudust saab leevendada välismaiste ja madalama kvalifikatsiooniga spetsialistide abiga, näiteks Ukraina tööjõuga.

"Tootmise jaoks on see lühiajaline lahendus, vaevalt see pikema aja peale toimiks, sest piirkonnas pole nii palju spetsialiste. Ukraina on võrreldes Lätiga suur, kuid sealt meelitatakse töölisi aktiivselt Poolasse. Räägitakse juba ka ukraina tööjõust Ungaris ja Tšehhis ja kogu Ida-Euroopa piirkonnas. Palgad tõusevad järk-järgult kõikjal, seepärast on oluline peatada tööjõu väljavool Lätist," selgitas Citadele panga ökonomist Mārtiņš Āboliņš ja nentis, et paraku pole sellele probleemile riigis veel poliitilist toetust.

Märtsis oli Läti keskmine brutopalk 985 eurot, millest jääb pärast maksude mahaarvamist järele 733 eurot.