Euroopa vaatab hirmuga Helsingi poole

Äripäev 16. juuli 2018, 14:38

Samal ajal, kui Prantsusmaa ajakirjandus on veel jalgpalli võidujoovastuses, kirjutavad Saksa ajalehed ärevalt, et Putin ja Trump tahavad Euroopat lõhestada.

„Trump ja Putin tahavad Euroopat lõhestada ja Euroopa Liit peab seda tegevusetult pealt vaatama,“ kõlas täna Handelsblatti pealkiri. Sakslastel on mureks põhjust, sest kui siiamaani on maailm väga utreeritult elanud suures USA-Venemaa vastasseisu ajastus, siis kui need kaks vana vastast Helsingis kokkulepeteni jõuavad, tuleb ka teistel riikidel oma kaardid üle vaadata.

Seda enam, kui Trump nimetab Euroopa Liitu oma vastaseks ning nõudis möödunudnädalasel NATO kohtumisel Brüsselis riikide kaitsekulutuste tõstmist 4 protsendini SKTst – kõik asjad, millega vana maailma riigid niisama lihtsalt nõus ei ole.

Sakslaste hirm on see, et Putin võib Trumpi „ära võrgutada“. Seda hirmu iseloomustas ka Süddeutsche Zeitungis avaldatud intervjuu Moskva politoloogi Andrei Kolesnikoviga, kelle sõnul on „Trump Putini jaoks kasulik idioot“.