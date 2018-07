Läti valitsus paneb ehitussektorile päitsed pähe

Läti valitsus otsustas täna eraldada 140 000 eurot, et luua ehitussektorile ühtne töö- ja tööaja arvestuse e-andmebaas, mida hakkab haldama riiklik ehituskontrolli büroo.

Läti valitsuse teatel käivitub andmebaas tuleva aasta märtsist.

Sellise elektroonilise, tööaja arvestust koondava andmebaasi loomise eesmärk on koondada infot töötamise kohta, et seda oleks lihtsam hallata maksuametil ning et see tagaks tõhusama kontrolli seaduste ja normide täitmise üle ehitussektoris. Lisaks hõlbustab andmebaas valdkonna kohta ametliku statistika koostamist.

Kokkuvõttes peaks e-register vähendama ka varimajandust, mis on ehituses jätkuvalt probleem, lisas valitsus.