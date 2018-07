Gerda Triin Hääl 16. juuli 2018, 15:00

Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnul tuleb tal Venemaa presidendi Vladimir Putiniga juttu kõigest, kaubandusest sõjaväeni. Trumpi sõnul tahab maailm, et nad omavahel läbi saaksid.

Enne presidentide omavahelist kohtumist soovis USA president Trump Putinile ja Venemaale õnne ühe parima jalgpalli MM-võistluste korraldamise ning Venemaa meeskonna hea tulemuse eest. Trump lisas, et vaatas ise ka mitut mängu.

Trump ütles, et kuigi Ameerika Ühendriigid ja Venemaa pole pea kaks aastat hästi läbi saanud, siis nüüd on aeg seda muuta. Nagu oli ka tema kampaania üks loosung – "Venemaaga läbi saamine on hea asi, mitte halb".

Putini sõnul on nad Trumpiga kontakti hoidnud nii telefoni teel kui ka erinevatel rahvusvahelistel üritustel. Siiski tõdeb Venemaa president, et on aeg rääkida detailselt kahe suurriigi vahelistest suhetest ning maailma probleemidest, mida Putini sõnul on palju.