Käes on 12 aasta teravaim tööjõukriis

Tööjõupuudus pole viimase 12 aasta jooksul olnud veel nii terav kui praegu - tervelt 45 protsenti eri riikides küsitletud tööandjatest tõdes värskes uuringus, et vajalike oskustega töötajaid on keeruline leida.

Personalifirma ManpowerGroup korraldatava värbamisuuringu põhjal, mis hõlmas enam kui 39 000 tööandjat 43 riigist, selgub, et et oskustööjõu puudus on mullusega võrreldes hüppeliselt kasvanud. Kusjuures probleem puudutab enam just suurettevõtteid (250+ töötajat), millest koguni 67 protsenti on hädas sobilike eelduste ja oskustega inimeste leidmisel. Samal ajal on alla 10 töötajaga firmades vastav näitaja 32 protsenti.

Eelkõige tuntakse puudust spetsiifiliste tehniliste oskustega töötajatest, näiteks elektrikutest, mehaanikutest, inseneridest ja IT-spetsialistidest. Iga neljas tööandja märkis uuringu raames, et tänavu on värvata keerulisem kui eelmisel aastal.

Kõige kriitilisem on oskustööjõu puuduse küsimus Jaapanis (89%), Rumeenias (81%) ja Taiwanis (78%), kõige väikseim Hiinas (13%), Iirimaal (18%) ja Suurbritannias (19%). Eestile lähimatest riikidest on Rootsis tööjõuprobleem 42 protsendil, Soomes 45 protsendil ja Poolas 51 protsendil tööandjatest.

Balti riike uuringus eraldi ei käsitletud, selgitas Manpower Baltikumi juht Heigo Kaldra pressiteate vahendusel. Kuid tema kinnitusel on ka Eesti ettevõtjad oskustööjõu leidmisega kimpus. "Näiteks on Eestis praegu olukord, kus vajalike oskustega raamatupidajaid otsitakse tikutulega taga, aga riiklike uuringute andmetel on paljud raamatupidajad tööta - sellest võib järeldada, et oskused pole ajaga kaasa tulnud," rääkis Kaldra ja lisas, et kindlasti on ka muid tegureid, mis sellise vastuolulise tulemuse võivad anda.

Viimati oli sama kõrge globaalne tööpuudus aastal 2007, mil töötajate leidmisega oli raskusi 41 protsendil tööandjaist. Viimase 12 aasta madalaim tööjõupuudus oli aga aasta hiljem, 2008, mil see oli 31 protsenti.