Ukraina juhtide palkamine muutus Eestis keeruliseks

Äripäev 23. juuli 2018, 11:36

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA) ei võta alates 4. juulist vastu juhitunnistuse taotlusi, mille aluseks on Ukrainas, Valgevenes, Venemaal, Kasahstanis või mõnes muus riigis väljastatud kutsetunnistus.

ERAA teatel on selle põhjuseks 1. juunist jõustunud uus autoveoseadus, milles on täpsustatud autojuhi ameti- ja täienduskoolituse tingimusi ning nõudeid juhitunnistuse väljastamiseks. Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kohta autoveoseaduses kehtestatud regulatsioonis on lähtutud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist, kirjutas logistikauudised.ee.

Autoveoseaduses on täpne loetelu dokumentidest, mida saab autojuhi ameti- ja täienduskoolituse osas juhitunnistuse taotlemisel aktsepteerida ning Ukraina, Valgevene, Kasahstani pädeva asutuse poolt väljastatud dokumenti ei ole võimalik ühegi nimetatud dokumendi alla lugeda. Seega ei saa ERAA seda dokumenti autojuhi ameti- ja täienduskoolituse läbimise osas aktsepteerida.

Kui vedaja soovib siiski selliste dokumentidega autojuhi tööle võtta, kes hakkab teostama Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisi autovedusid, milleks on tal vaja omada autos kaasas juhitunnistust, peab see isik läbima autojuhi ameti- ja/või täienduskoolituse Eesti või teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni vastavas koolitusasutuses.