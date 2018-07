Laenuintressi tõusu põhjus on konkurents

Turul on eluasemelaenu pakkujaid – panku – vähemaks jäänud, selgitas Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar Äripäeva raadio hommikuprogrammis seda, miks intress on kasvanud viimase nelja aasta kõrgemale tasemele.

„Eluasemelaenude nõudlus on viimased kolm-neli aastat väga kõrge olnud. Kuna eluasemelaenu pakkujaid – panku – on turul vähemaks jäänud, on pangad näinud võimalust intressimäärasid kergitada,“ lausus Raudsaar.

Ta lisas, et keskpanga vaates on võib-olla isegi hea, et pole panka, kes tahaks turuosa eluasemelaenu osas kasvatada – see on finantsstabiilsusele hea.

Uute eluasemelaenude keskmine intressimäär jõudis juunis 2,5%ni, mis on viimase nelja aasta kõrgeim tase.