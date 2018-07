Võrumaal protestitakse kanala rajamise vastu

Lõuna-Eesti Talumuna OÜ plaanib Võrumaal asuva Väimela külje alla rajada Eesti suurima kanalakompleksi. Piirkonna elanikud muretsevad võimaliku ammoniaagihaisu ja terviseriskide pärast ning nende hinnangul ei ole suurfarmi mõju keskkonnale piisavalt uuritud, kirjutab ERR.

Kohalike sõnul on planeeringu viimases avalikule arutelule suunatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes jäetud arvestamata keskkonnaameti ettepanek, mis hindas ammoniaagihaisu levikuala suuremaks, kui planeerimise algfaasis prognoositi.

Planeeringuvastaste algatusrühma liige Tiiu Ritari sõnas, et hais ei ole inimeste ainus kartus - täiesti käsitlemata on aruandes ka terviseriskid seoses võimalike haigustega, mis võivad lindudelt inimestele üle kanduda.

Lõuna-Eesti Talumuna OÜ juhatuse liige Tõnu Vetik lausus, et keskkonnamõjude protsess on läbi tehtud nii nagu seadus ette näeb, samuti on ettevõtte eesmärk tegutseda keskkonnasäästlikult.