Danske rahapesulugu arutatakse Toompeal

Riigikogu õiguskomisjon peab täna hommikul istungi, kus arutatakse ametkondade vastutust seoses Danske Banki rahapesu juhtumiga.

Komisjoni esimees Jaanus Karilaid kutsus istungi kokku selleks, et saada selgust miks keegi pole Danske Banki Eesti filiaali kaudu käinud rahapesu eest vastutust võtnud. "Soovime saada järelevalveasutuselt ja uurimisorganitelt vastuseid, kuidas sai läbi Eesti nii pikaaegselt toimida kuritegelik petuskeem ja kas ametkonnad on teinud kõik endast oleneva, et seda välja selgitada," ütles Karilaid pressiteate vahendusel.

Samuti tuleb tema sõnul arutada, kuidas sellist mastaapset kuritegelikku skeemi edaspidi välistada.

Komisjoni istungile on kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, peaprokurör Lavly Perling, keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere, finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler ning politsei- ja piirivalveameti rahapesu andmebüroost (RAB) Madis Reimand. Veel on istungile palutud esindajad justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talitusest, siseministeeriumi korrakaitse ja kriminaalpoliitika osakonnast ja rahandusministeeriumist.

Danskes on uurimise all aastatel 2007-2015 Eestis tegevuse lõpetanud mitteresidentidest portfelli kliendid, kus viimase kümne aasta jooksul pesti puhtaks umbes 7,3 miljardit dollarit Venemaalt pärit musta raha.