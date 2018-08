Raadiohommikus: mida arvestada reisikindlustuse tegemisel?

Äripäev 01. august 2018, 16:46

Päev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 „Eetris on Arvamusfestival“. Alates 2020. aastast peavad uued ehitatavad hooned vastama liginullenergiahoone tingimustele, mis muu hulgas tähendab taastuvenergia tootmise võimekust. See muudatus mõjutab arhitekte, projekteerijaid, ehitajaid ning loomulikult hilisemaid koduomanikke. Milliseid väljakutseid uued nõuded loovad? Milleks on need vajalikud? Kuidas mõjutab see tähtaeg majade ehitamist? Sellest räägivad saates arhitekt Oliver Alver, TTÜ liginullenergiahoonete uurimisrühma juht Jarek Kurnitski ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna nõunik Margus Tali. Saatejuht on Priit Pokk.

13.00-14.00 „Terviseuudised“. Külas on andmekaitse inspektsiooni direktor Viljar Peep, kellega tuleb juttu andmete hoidmisest meditsiinis uue, maikuus jõustunud andmekaitse määruse kohaselt. Uurime Viljar Peebult, mille poolest on andmete kaitsmine meditsiinis erinev muudest sektoritest, milliseid kohustusi uus määrus tervishoiuteenuse osutajatele kaasa tõi ning millised on peamised küsimused, mis seoses uue korraga on meedikutel tekkinud. Küsime sedagi, mis muutub patsientide jaoks. Saatejuhid on Meditsiiniuudiste peatoimetaja Kadi Heinsalu ning ajakirjanik Triin Tabur.

15.00-16.00 „Viimane mudel“*. Saates tuleb juttu masinõppest – mida see üldse endast kujutab, kus võib ettevõtluses masinõppe näpujälgi juba kohata ning kuidas võiks masinõpet äriliselt enda kasuks tööle panna. Saade oli esimest korda eetris mais. Külas on Hendrik Luuk (Alphablues), Kristian Allikmaa (Datafruit), Taavi Tammiste (Sifr) ning Andrei Doman (Mooncascade). Saadet juhib Priit Pokk.

*kordussaade