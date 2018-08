Trump tahab tariife kahekordistada

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kaalub tariifide kahekordistamist 200 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele, vahendavad Bloomberg ja BBC.

Juuli alguses kehtestas USA 25% suuruse maksu 34 miljardi dollari väärtuses kaupadele. Nüüd on Trump teatanud, et kaalub 10% suuruse lisamaksu kehtestamist 200 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele. See tähendaks omakorda, et maksumäär tõuseks samuti 25%ni.

Möödunud kuul tuli Trumpi administratsioon välja nimekirjaga, kuhu on kantud 200 miljardi dollari väärtuses kaupu. Sinna hulka kuuluvad näiteks toidukaubad, mineraalid, aga ka muud tarbekaubad, näiteks käekotid.

Trump on ühes televestluses välja toonud, et on vajadusel valmis kehtestama tariifid 500 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele. Trump viitas sellega asjaolule, et möödunud aastal tuli Hiinast USAsse enam kui 500 miljardi dollari väärtuses kaupu. Samuti on ta korduvalt viidanud sellele, et Hiina ettevõtted tegelevad intellektuaalse omandi varastamisega.