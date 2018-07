Trump lajataks Hiinale täie rauaga

USA president Donald Trump tunnistas täna CNBC-le antud intervjuus, et on valmis kehtestama tariifid kõigile Hiinast USAsse tulevatele kaupadele.

„Olen valmis minema välja 500ni,“ ütles Trump ja vihjas sellega USA ja Hiina möödunud aasta kaubavahetusele. Hiinast tuli USAsse eelmisel aastal 505 miljardi dollari väärtuses kaupu, võrdluseks: USAst läks Hiina teele 129,9 miljardi dollari väärtuses tooteid.

„Ma ei tee seda poliitika pärast. Teen seda seepärast, et tahan teha oma riigi jaoks õiget asja,“ tunnistas Trump. „Hiina on meie pealt kasu lõiganud pikka aega,“ lisas ta ja selgitas, et eeskätt lõikab Hiina USA-lt kasu nii rahapoliitika kui kaubanduse mõttes.

Trump märkis, et sealjuures pole ta kaugeltki huvitatud sellest, et Hiina USA-d kardaks. „Mulle meeldib president Xi väga, aga see on tõesti ebaaus,“ ütles ta kaubandussuhteid kommenteerides.