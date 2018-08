Berkshire Hathaway kasum kolmekordistus

Ainult tellijale

Äripäev 06. august 2018, 14:35

Ainult tellijale

Warren Buffetti juhitud Berkshire Hathaway teatas teises kvartalis suurest kasumikasvust. Kasvule aitas kaasa kindlustusäri hea tulemus ning muutunud raamatupidamisreeglid, mille järgi tuleb kasumisse kanda aktsiaportfelli "paberil" kasum.

Berkshire Hathaway 179,7 miljardi dollari suurusest aktsiaportfellist moodustab Apple 47,2 miljardiga ligi 26 protsenti. Berkshire tegi esimese investeeringu Apple’isse 2016. aastal ja on sellest ajast alates osalust suurendanud. Warren Buffett on öelnud, et võimalusel omaks ta kogu ettevõtet. Praegu omab Berkshire ligi 5 protsenti Apple’i aktsiatest.

Peale Apple’i on Berkshire’i suurimad investeeringud veel American Express, Bank of America, Coca-Cola ja Wells Fargo.

Investeeringute suur osakaal tähendab, et kvartalitulemused võivad olla väga volatiilsed. Esimeses kvartalis viis aktsiate väärtuse vähenemine puhaskasumist ligi 6,4 miljardit dollarit.

Ettevõtte on varem öelnud, et investeeringute väärtuse kasv või vähenemine antud kvartalis on tavaliselt tähtsusetu ning näitab puhaskasumis numbreid, mis võivad investorite jaoks olla eksitavad.

Konglomeraadi tuumikärid koos Geico kindlustuse, BNSFi raudteede ning tööstusettevõtte Precision Castpartsiga tegid kvartalis tugeva tulemuse. Ärikasum Berkshire'i äridest kasvas mullusega võrreldes 67 protsenti, 6,9 miljardi dollarini, ületades Thomson Reutersi analüütikute koondprognoosi.

Investorid ootasid ettevõttelt teadet ka võimaliku aktsiate tagasiostu kohta, mille reegleid on viimasel ajal lõdvendatud. Põhjuseks on tõik, et Berkshire ei ole suutnud leida ettevõtteid, mida üle osta. Nimelt üle 10 miljardi dollariliseid tehinguid ei ole turult piisavalt leida. Viimati prooviti Kraft Heinziga osta Unileverit, kuid see pakkumine ei läinud läbi. Buffett on põhjusena välja toonud turul olevaid kalleid hindu. Lisateavet investorid aktsiate tagasiostu kohta aga ei saanud.

Praegu on Berkshire Hathaway kontol 116 miljardit dollarit vaba raha.