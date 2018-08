Soodne majandusseis kasvatas Kadrioru hotelli tulu

Äripäev 12. august 2018, 12:00

Kadrioru serval asuva Oru Hotelli kasvatas mullu soodsa majanduskeskkonna toel käivet ning tegi tuleviku kindlustamiseks tublisti investeeringuid.

Amer Investi käive oli mullu 1,3 miljonit eurot, võrreldes aasta varasema tasemega oli seda 13% enam. Juhatus tõdes aruandes, et lähiriikide majanduste kasvutempo jätkumise tuules oli ette näha, et ka 2017 kujuneb Tallinna hotelliturule edukaks aastaks. Lisaks toetas turgu aasta teises pooles toimunud Eesti ELi eesistumine. Hotelli täituvus oli mullu 82% ning sama taset loodab firma hoida ka tänavu.

Amer Investi nime kandva firma omanik on Igor Bernovski, kes saavutas mulluses Äripäeva Rikaste TOPis 431. koha. Peaasjalikult tegelebki Ameri kontsern Oru Hotellis majutus-, toitlustus- ja konverentsiteenuse pakkumisega.

Müügitulu kasvu kõrval teenis firma puhaskasumit 76 500 eurot, samas kui aasta varem oli see näitaja 113 300 eurot — see tähendab, et firma puhasrentaablus langes 9,8% juurest 5,9% tasemeni. Bernovski otsustas siiski firmast võtta 100 000 eurot dividendi, pärast mida jääb firmale enam kui 4 miljoni euro eest jaotamata kasumit.

Amer Investi kontsernil oli mullu keskmiselt 29 töötajat, mida oli kolme võrra rohkem kui 2016. aastal. Ka firma palgafond kasvas 10,6% ning jõudis 885 300 euroni. Ühe töötaja kohta keskmiselt oli igakuine brutotasu 1001 eurot.