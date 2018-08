Kreml: kuidas puutub häkkerirünnakusse Vene sõjaluure?

Microsofti väited selle kohta, nagu üritaks venelased sekkuda ameeriklaste valimistesse, pole kuidagi tõendatud, ütles täna president Vladimir Putini pressisekretär Dmitri Peskov.

„Me ei tea, millistest häkkeritest käib jutt, me ei tea, milles seisneb mõju valimistele,“ vahendas RIA Novosti Peskovi sõnu. „Kuuleme Ameerikast kinnitust sellele, et mingit mõju valimistele ei olnud. Kellest nimelt jutt käib, millised on tõendid, ja mille alusel tehakse sellise kategooria järeldusi, me ei mõista. Sellised andmed puuduvad.“

Ta märkis, et Kremlil pole endiselt selgust, millele toetuvad need tõsised süüdistused: „Mis Fancy Bear – kuidas puutub siia Venemaa sõjaluure?“

Täna teatas Microsoft häkkerirühmituse Fancy Bear järjekordsest küberrünnaku katsest Ameerika poliitilistele jõududele seoses eessesisvate Kongressi valimistega. Microsoft märkis, et Vene valitsusega seotud häkkerirühmitus on loonud valedomeene, mis mõeldud vabariiklaste organisatsioonide ründamiseks.

Microsofti teatel on rünnaku taga häkkerirühmitus Strontium, mida tuntakse ka nimede all Fancy Bear või APT28. AP lisab, et 2016. aasta presidendivalimiste “Vene jälge” jahtiv eriprokurör Robert Mueller peab seda rühmitust otseselt seotuks GRU ehk Venemaa luure peavalitsusega.