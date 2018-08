Volkswagen läks rahepeletite pärast tülli

Volkswagen pidi Mehhikos loobuma rahepeletite kasutamisest, sest kohalikud põllumehed süüdistasid autotootjat põuas.

Saksa autotootjal on Mehhikos tehas, kust veereb igal aastal välja 450 000 autot. Kuivõrd neil tuleb tehase kõrval parklas teinekord kaua seista, otsustati kasutusele võtta seadmed, mis ajavad lahti võimalikud rahepilved, kirjutab Financial Times.

Kohalikud põllumehed ütlesid, et automaatselt käivituvad seadmed tõid kaasa põua ja seda Mehhiko põuaperioodi ajal. AFPga rääkinud põllumeeste esindaja Gerardo Perez ütles, et seadmed tegid taeva pilvedest lihtsalt puhtaks ja vihm jäigi ära. Nüüd on põllumehed esitanud ka 3,2 miljoni euro suuruse kahjunõude.

Volkswagen otsustas seepeale vastuolulisest tehnoloogiast loobuda ja lubas oma sõidukeid edaspidi kaitsta traditsiooniliste rahevõrkudega. „Kohe, kui võrgud on parklate kohale rajatud, võetakse need kasutusele peamiste kaitsevahenditega. Rahepeleteid enam automaatrežiimil siis ei kasutata,“ lubas Volkswageni kõneisik.