India majanduskasv kiirenes tublisti

India majanduskasv kiirenes ning tundub, vaatamata sellele, et globaalsed kaubanduspinged on teravnenud ning kohalik valuuta tublisti odavnenud, vahendab CNN Money.

Riigi sisemajanduse koguprodukt kasvas juunis lõppenud kvartali 8,2 protsenti, selgub reedel avaldatud andmetest.

India majanduskasv on kõvasti kiirenenud, sest esimeses kvartalis kasvas riigi majandus 7,7 protsenti. Nüüd on India majanduskasv 1,5 protsendipunkti võrra kiirem kui Hiina oma. Hiina majandus tõusis teises kvartalis 6,7 protsenti.

India valitsus teatas, et kasvu kiirenemisel olid võtmetähtsusega nii tööstus- kui ka ehitussektor.

„India SKP kasv ületas peaaegu kõiki ootusi ning on tõenäoline, et see jätkub ka järgmistel kuudel,“ ütles Capital Economicsi India ökonomist Shilan Shah.

Tõsi, kõik ei ole siiski roosiline. Inflatsioon on kiirenenud, mille tõttu on kohalik keskpank intresse tõstnud juba kahel korral viimase kolme kuu jooksul. Ruupia langes dollari suhtes reedel rekordmadalale. Nõrgem valuuta tõstab importkaupade hindu.