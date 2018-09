Kuressaare kohvikupidajad kauplevad vallalt soodustust

Kuressaare kesklinna remondi tõttu keerulises seisus kohvikud loodavad, et Saaremaa vallavalitsus annab neile olukorra leevendamiseks väliterrassid järgnevateks aastateks tasuta, kirjutas Saarte Hääl.

Kohviku Chameleon esindaja ütles väljaandele, et mais, juunis ja augustis langes nende käive umbes 30 protsenti. Ka tänavu suve hakul uksed avanud India Expressi esindaja kurtis, et kliendid ei soovi siseneda restorani uksest, kus ees on liivahunnik ja et nad on sunnitud uksed õhtuti varem kinni panema.

Seepärast läkitasid seitse südalinna kohvikut vallale ühispöördumise, et vallavalitsus võiks hea tahte avaldusena vabastada alates järgmisest aastast kuni seitsmeks järgnevaks aastaks kesklinna toitlustusettevõtjad väliterrasside renditasust. Väliterrassi üür on suurusjärgus 8000 eurot, lisab Saarte Hääl.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas tõdes, et vallavalitsus saab sellise otsuse teha vaid ühe eelarveaasta kohta ning et pikaajalisemate kohustuste osas on vaja volikogu nõusolekut.

