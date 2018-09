RMK nõukogu ootab ees märkimisväärne palgatõus

Andres Talijärv on Eesti Erametsaliidu tegevjuht ja RMK nõukogu esimees.

Kui valitsus keskkonnaministri määruse eelnõu heaks kiidab, tõuseb riigimetsa majandamise keskuse (RMK) nõukogu liikmete tasu ligi kolm korda, kirjutab ERRi uudisteportaal.

ERRi uudisteportaal kirjutab, et RMK nõukogu esimees teenib kuus praegu 473 eurot ning esimehe asetäitjale ja liikmetele makstava tasu suurus on 355 eurot kuus. Kooskõlastusringil eelnõu näeb ette, et alates oktoobrist teeniks nõukogu esimees kolm töötasu alammäära kuus ehk praeguse seisuga 1500 eurot ning nõukogu liikmed kaks alammäära ehk 1000 eurot kuus.

Eelnõu seletuskiri põhjendab tasu tõstmist sellega, et seda pole tehtud viimased kümme aastat. RMK nõukogu esimees on Andres Talijärv ning liikmed Andres Metsoja, Andrus Tamm, Arne Tilk, Jaanus Marrandi, Karel Rüütli, Mihkel Undrest, Rain Vipper ja Veiko Tali.

