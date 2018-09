Ülikooli raamatukogu juhi äkkvallandamise põhjus võib selguda kohtus

Tartu Ülikooli raamatukogu juhi Martin Halliku ootamatu vallandamine väidetavalt ebaväärika käitumise tõttu võib ülikoolile tähendada kohtuteed, mille käigus tuleb vallandamisotsuse põhjus ikkagi avalikkuse ette tuua, kirjutab Postimees.

"Ma tean, et töösuhte lõpetamise aluseks on olnud mu endis(t)e alluva(te) kaebus. Kuid selle täpne sisu ei ole ka mulle tänaseni lõpuni teada," on öelnud Hallik. Ülikool omalt poolt midagi lähemalt ei selgita, sest kaitseb seotud osapooli. Kui aga Hallik otsustab kohtusse minna ja sellega seoses tuleb kogu info välja, siis see ei ole enam ülikooli valik, nentis teadusprorektor Kristjan Vassil Postimehele.

Postimehe andmeil viis Halliku vallandamiseni rahulolematus raamatukogu naistöötajate seas, keda häirisid juba pikemat aega Halliku kõnepruugis tihti esinenud seksuaalse alatooniga märkused ja siivutused, kirjutab Postimees.