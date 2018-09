Venemaa keskpank üllatas

Äripäev 14. september 2018, 15:58

Venemaa keskpank teatas täna, et on otsustanud tõsta intressimäärasid esimest korda viimase nelja aasta jooksul, vahendavad Bloomberg ja Financial Times.

Ühtlasi peab keskpank võimalikuks, et tõstab intressimäärasid ka edaspidi. Täna tõsteti intressimäärasid 0,25 baaspunkti võrra, 7,5 protsendile.

Keskpank on teatanud, et nägi vajadust tegutseda, kui inflatsioon osutus suuremaks kui esialgselt prognoositud. Augustis jäi inflatsioon 3,1% juurde. Keskpank ootab, et järgmisel aastal jääb inflatsioon 5,5% juurde ning seejärel tõmbub taas koomale ja jääb pidama 4% kanti.