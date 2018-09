10 aastat suurest kriisist: järgmine katastroof tuleb teisest ooperist

Ainult tellijale

Praegu Den Norske Bankenis töötav soomlane Henrik Ullner näeb sarnasust praeguse olukorra ja kümne aasta taguse majanduskriisi vahel.

Kümme aastat tagasi töötas Ullner Nordic Partnersi partnerina vaid mõne kvartali kaugusel Lehman Brothersi peakorterist, kui must esmaspäev maailma tabas. „Mind see otseselt ei puudutanud, töötasin sel ajal rohkem aktsiatega. Ainuke, kes oleks võinud seda näha, olid inimesed panga sees,“ ütles Ullner. „Teadsime, et midagi on toimumas, aga et selles mahus… See oli üllatus.“

Ullner räägib, et 2007. aastal käis turul aktiivne kauplemine, aga järgmisel aastal algas vaikne jahenemine. „2008. aasta suvel ja sügisel oli turul näha juba närvilisust. Valuatsioonid olid siis kõrgel ja see pani mõtlema, kaua see pidu kestab. Sedasama näeme ka praegu.“

Praegu on pangad Ullneri sõnul teistsuguses korras kui subprime-kriisi ajal, aga see ähvardavast katastroofist ei päästa. „Sama tüüpi kriisi kui Lehman Brothersiga praegu ei tule. Järgmine finantssektori katastroof tuleb teisest ooperist. Järgmine kokkukukkumine tuleb taas üllatusena.“

Saeed Ameni viimane tööpäev

Saeed Amen töötas Lehman Brothersis, kui pank kokku kukkus: „Me kõik teadsime, et halb aeg on tulekul.“

Lehman Brothersi tötajad läksid 15. septembril rahulikult tööle. Sama päeva õhtul levisid kõikjal pildid asju kasti pakkivatest pankuritest. Kümme aastat tagasi läks ka Saeed Amen tööle nagu igal teisel päeval. Eelmisel reedel oli tema tööandja Lehman Brothersi aktsia langenud veidi üle 3 dollari ja Amen teadis, et ettevõtte juhtkond oli terve nädalavahetuse uue rahastuse üle nõu pidanud.

Esmaspäeval teatas Lehman Brothers siiski, et läheb saneerimisele. „Mäletan, et lugesin seda Reutersist,“ meenutab panga valuutaosakonnas töötanud Amen.

Kinnisvaramaaklerid tulid jaole

Kohe pärast pankrotiteadet tulid Lehman Brothersi peakontori aatriumi ka teiste pankade personalitöötajad ja kinnisvaravahendajad, kes teadsid, et hulk töötajate luksuslikke kortereid tuleb turule.

Ettevõtte 26 000 töötajat pakkisid üle kogu maailma asjad kasti, kandes neid Lehman Brothersi kontoritest välja fotograafide välklambisähvatuste saatel.

Mõne nädala pärast pakuti Amenile töökohta Jaapani investeerimispangas Nomura, kes ostis Lehman Brothersi pankrotipesast ettevõtte Lähis-Ida, Aasia ja Euroopa tegevuse. „Sain samasuguse ametikoha valuutaosakonnas. Olin Nomuras viis aastat, kuni me sõbraga oma ettevõtte rajasime,“ räägib Amen.

Tema sõnul töötajad teadsid enne pankrotti, et ettevõttega pole asjad hästi. „Laenuosakonna probleemid algasid 2007. Aasta suvel. Arvan, et me kõik teadsime, et midagi halba hakkab juhtuma. Aga ma ei uskunud, et Lehman Brothers siiski võiks kokku kukkuda. Pigem arvasin, et leiame uued omanikud või tuleb valitsus panka päästma. 2008. aasta septembris sai siiski selgeks, et ostjaid pole ja keegi meid ka ei päästa.“

Praegu kuulub Saeed Amenile Suurbritannia idufirma Cuemacro, mis arendab investorite jaoks valuutaturu strateegiaid.