Raadiohommikus: ettevõtte efektiivsusest, maleolümpiast, krüptomaailmast

Räägime investori ja endise Circle K Eesti finantsdirektori Paavo Siimanniga, miks ja mil viisil hinnata ettevõtte efektiivsust. Lisaks võtame äsja Tallinna Tehnikaülikoolis edukalt doktoritööd "Efektiivsusmaatriksi kasutamine finantsaruannete analüüsimisel" kaitsnud Siimanniga jutuks, kas ja kuidas peaks tõhustama ettevõtete ja teadlaste koostööd.

Kuidas on Eesti koondise jaoks alanud Bathumis toimuv 43. maleolümpia ning millised sihid on endale tänavu seatud, uurime suurmeister Kaido Külaotsalt.

10.05-10.15 "Müügiminutid". Intervjueetritav on Chris Murray – ettevõtja, müügitreener, Amazoni bestselleri “Selling with EASE” autor, tuntud avalik esineja. Räägime agressiivse müügi surmast. Kuhu suundub kommunikatsioon müügiprotsessis, kas noorte arusaam ja suhtumine lähenemisest kliendile on muutumas? Saadet juhib Urmas Kamdron.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Enda kogemusest börsil räägib Eesti üks tuntum börsikaupleja, Etalon Varahalduse juht Mikk Talpsepp. 2017. aasta polnud talle teadupärast kerge, turud olid erakordselt rahulikud ning Etalon Varahaldus lõpetas aasta 75protsendise miinusega. Saatest kuuleb, mida on Talpsepp enda kogemustest õppinud. Saade on salvestatud raamatu „Aktsiamänguri pihtimus“ esitlusel.

13.00-14.00 "Eetris on turundusuudised". Võtame saatekülalise Heily Aavikuga kokku Eesti turundusmaastiku. Käime läbi Agentuur La Ecwadori 20aastase ajaloo jooksul saadud kogemused, räägime Eesti ettevõtete turundushoiakutest ja rõhutame brändingu tähtsust. Saate teises pooles käsitleme pealetuleva põlvkonna hoiakuid ja seda, kuidas neile reklaami teha.

15.00-16.00 "Äripäeva TOP". Saates esinevad Äripäeva TOPi reklaamivaldkonna esikolmikusse jõudnud Tabasco OÜ omanik ja juht Indrek Viiderfeld ja AGE Reklaami üks osanikest ja praegune loovjuht Kaarel Grepp. Räägitakse, milliseks on muutunud reklaamiagentuuride teenuste loetelu ning kui suurt rolli on reklaami muutumisel mänginud seadus ja regulatsioonid. Arutletakse, miks meie reklaamiagentuurid ennast välisturgudel müüa ei suuda ning kust tulevad uued loomingulised töötajad reklaamimaastikule.